Symphonique, musique de chambre, mais aussi jazz ou électro sont au rendez-vous de cette 40e édition du Festival de Radio France Occitanie-Montpellier.

Si le festival n’est plus le temple de la (re)découverte qu’il était du temps de René Koering (jusqu’en 2011), il reste l’un des hauts lieux de l’été symphonique. Pour cette 40e édition, la très belle acoustique de l’Opéra Berlioz accueille Cristian Măcelaru et l’Orchestre national de France (Ravel, Saint-Saëns et Charlotte Sohy), l’Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Mirga Gražinytė-Tyla (Debussy, Saint-Saëns, Britten et Thomas Adès) et Daniel Harding (Strauss et Rachmaninov avec Daniil Trifonov), l’Orchestre du Capitole de Toulouse, de retour avec son chef Tarmo Peltokoski (Wagner et Mahler), l’Orchestre national de Montpellier et son jeune et brillant chef états-unien Roderick Cox ou encore le Mahler Chamber Orchestra dirigé du piano par Yuja Wang dans Chopin et Tchaïkovski. Deux concerts en plein air (6 et 14 juillet) relient musiques savantes et populaires. Et, comme toujours, de nombreux rendez-vous de musique de chambre et trente concerts en entrée libre dans la Métropole.

Jean-Guillaume Lebrun