« Chat Noir Addict » célébration du cabaret montmartrois

Les Lunaisiens d’Arnaud Marzorati et la mezzo Lucile Richardot célèbrent le cabaret montmartrois, creuset d’une avant-garde qui fit sortir l’art dans la rue et entrer la rue dans l’art.

Chez le « gentleman cabaretier » Rodolphe Salis se croise tout ce que Paris compte de bohème littéraire et artistique. Dans ce Montmartre marqué par la Commune encore toute proche, Aristide Bruant chante ce peuple que dessine Steinlein. Sur le piano du lieu officient Érik Satie et même Claude Debussy, accompagnant les poèmes de Maurice Rollinat, Émile Goudeau et autres plumes des « Hydropathes ». Les Lunaisiens, l’ensemble fondé par le baryton Arnaud Marzorati, n’a pas son pareil pour faire revivre ce monde des chansonniers – de Béranger à Brassens – et rappeler la place que ces trublions ont occupé dans la vie poétique, musicale et politique. Quoi de plus logique de les retrouver ici, au Musée d’Orsay, dans la proximité de Courbet, Renoir ou Toulouse-Lautrec.

Jean-Guillaume Lebrun