Accentus et les chants de la rue

En contrepoint de l’exposition L’Art est dans la rue, Christophe Grapperon et le choeur Accentus interprètent des pages de Mendelssohn, Brahms, Poulenc, Xenakis et Berio inspirées par le folklore populaire et urbain.

Dans La Prisonnière, le narrateur proustien, reclus avec Albertine, harmonise, dans son imagination, les cris des marchands et autres métiers ambulants qui lui viennent du dehors, des rues de Paris. Dans la lignée de cette tradition pluriséculaire de l’illustration littéraire et musicale des bruits de la ville, Berio a reconstitué, avec Cries of London, à partir des expérimentations vocales dont la Sequenza III constitue l’archétype, l’atmosphère de la capitale anglaise au XVIIème siècle. Si avec Nuits, Xenakis revient aux archaïsmes bruts des musiques populaires pour traduire la violence du monde, les Romantiques allemands, comme Mendelssohn avec ses Lieder Im Freien zu singen et Brahms dans ses Deutsche Volkslieder, ont puisé dans le folklore pour esthétiser des évocations pittoresques où le sentiment de la nature n’est jamais bien loin. Quant à Poulenc, ses Chansons françaises utilisent les ressources de la tradition savante pour harmoniser des mélodies simples avec l’inimitable humour canaille de celui qui se disait à la fois moine et voyou.

Gilles Charlassier