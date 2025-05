Pretty Yende en récital avec l’Orchestre national d’Île-de-France

Après avoir incarné Sémélé en février, Pretty Yende revient au Théâtre des Champs-Élysées avec un programme éclectique, de Bellini à la comédie musicale.

Dans un récital, une chanteuse peut dévoiler des facettes de sa voix au-delà des contraintes de la scène. Les iconiques invocations à la lune de Norma et de Rusalka peuvent ainsi s’inscrire sans peine dans le répertoire de Pretty Yende, soprano lyrique qui a incarné Manon, pour une unique représentation à Bastille, sans public, lors du covid. Confié au calibre d’Elsa Dreisig à Aix l’été prochain, le rôle-titre de Louise ne devrait pas non plus être aujourd’hui trop large pour la tessiture de la soliste sud-africaine, à l’inverse de la Leonora du Trouvère, dont la cavatine du dernier acte est plus proche de son identité vocale. Dans le même registre verdien, celle qui fut une Violetta remarquée pourra ici apprivoiser le boléro d’Hélène dans la version italienne des trop rares Vêpres siciliennes. Assaisonné d’ouvertures diverses, le programme se referme sur un medley de comédies musicales de Broadway.

Gilles Charlassier