Avec une nouvelle équipe de danseurs et d’acteurs, et en collaboration avec la poétesse Fiona Benson, Wim Vandekeybus s’aventure dans le labyrinthe de la mythologie grecque.

Dans Infamous Offspring, Wim Vandekeybus développe une narration visuelle très personnelle qui utilise différents médias : cinéma, performance, danse et parole. Mais, cette fois, nous sommes plus proches du théâtre car la pièce est une sorte de relecture un peu foutraque de la mythologie grecque. À l’écran, Zeus et Héra jouent la distance avec leurs infâmes (et célèbres !) rejetons – infamous ayant les deux significations – incarnés par des langages gestuels variés. On retrouve dans tous les rôles la chorégraphie souple et périlleuse et ses moments en suspens qui caractérisent le chorégraphe flamand. Le personnage central de la première partie est Héphaïstos, dieu du feu difforme qu’incarne l’artiste visuelle et contorsionniste Iona Kewney. La seconde partie est celle de Zeus transformé en Artémis, d’une hubris impressionnante. Mais le plus surprenant de cette distribution reste l’apparition époustouflante d’Israel Galván sur l’écran dans le rôle de Tirésias, le voyant aveugle qui domine de ses visions prophétiques le monde des dieux de l’Olympe.

Agnès Izrine