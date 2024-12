Le Suzanne Dellal Centre de Tel Aviv agit comme un incubateur de jeunes talents et met à l’honneur des chorégraphes aux origines et aux parcours très divers.

Ils sont au départ un groupe de 10 danseurs et chorégraphes aux parcours très diversifiés. Tous ont en commun d’avoir été soutenus par le Suzanne Dellal Centre, dirigé par Naomi Perlov, à travers une plateforme d’incubation et de formation. Sélectionnés ensuite par un jury d’artistes professionnels, certains sont aujourd’hui les chorégraphes émergents du programme 1|2|3, présenté au Théâtre de la Ville. On les découvre dans les formats solo, duo et trio, un excellent exercice pour faire se déployer leurs écritures et leurs singularités d’artistes et de jeunes pousses, porteurs de toutes les promesses. À découvrir notamment : Maya Navot, qu’on a vu danser dans Arba, d’Ophir Kunesh l’année dernière, et Yossi Daniel, un ancien sportif de haut niveau devenu danseur à l’âge de trente ans.

Nathalie Yokel