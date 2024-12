« In comune » d’Ambra Senatore

Ambra Senatore met tout l’art de sa danse-théâtre au service d’une communauté tendre et facétieuse de douze danseuses et danseurs.

Simplicité de la gestuelle et virtuosité de la composition, danse-théâtre du quotidien qui flirte avec l’humour et l’absurde, tout l’art d’Ambra Senatore se retrouve dans In comune. Douze danseuses et danseurs d’horizons divers, dont la directrice du CCN de Nantes, partagent le plateau et interrogent ce qui fait le commun de notre existence, de notre humanité, voire de notre animalité. Au fil de répétitions et variations ils dessinent une chorégraphie foisonnante, une communauté bigarrée, joyeuse et facétieuse que lie le plaisir d’être, de célébrer ou de pleurer ensemble. Une communauté à laquelle le public est judicieusement associé.

Delphine Baffour