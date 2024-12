Une expérience magique et envoûtante, où danse, paroles, images et sons s’entremêlent pour ce solo tout public que reprend Akram Khan. À découvrir en famille dès 7 ans !

Desh, le solo le plus personnel et le plus abouti du célèbre chorégraphe anglo-pakistanais, racontait les souvenirs et les rêves d’un jeune garçon britannique au pays de ses parents : le Bangladesh. Chotto Desh (petit pays), petit format destiné au jeune public à partir de sept ans, retisse les fils de la mémoire, du vécu et des croyances mythiques pour créer un univers surréaliste d’une cohérence surprenante. Sur scène le spectacle mêle danse, texte, vidéo et effets sonores. Il explore la fragilité de l’homme face aux forces de la nature, tout en interrogeant la construction de soi ou la question de l’appartenance lorsqu’on vit loin de ses racines. Mais surtout, ce petit bijou chorégraphique campe un monde imaginaire peuplé d’éléphants et de chaises géantes, de papillons et de crocodiles… En alternance, Jasper Narvaez ou Nicolas Ricchini interprètent le petit héros de ce conte des temps modernes, seul sur scène, qui grimpe aux arbres et vogue sur des bateaux grâce à un dispositif visuel sophistiqué. La chorégraphie mêle la danse traditionnelle indienne avec des mouvements contemporains, et jette un pont entre l’Orient et l’Occident.

Agnès Izrine