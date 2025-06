Troisième volet d’une série de créations consacrée aux présidents de la Vème République, Le Dîner chez les Français de Valéry Giscard d’Estaing nous plonge au cœur des années 1970.

« Huit rois (nos présidents) est une série théâtrale dont l’objectif est de faire le portrait des huit présidents de la Ve République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. Chaque roi est porté à la scène avec le style singulier qu’il incarne. La série raconte aussi, épisode après épisode, le destin d’une famille française sur quatre générations : agriculteurs et ouvriers, journalistes et chômeurs, enfants et artistes. À travers les mots et les corps de ces gens ordinaires se dessine le portrait joyeux, populaire et contradictoire de la société tout entière.

Une farce politique qui vire au cauchemar

Dans cet opus, une famille reçoit Valéry et Anne-Aymone Giscard d’Estaing pour le réveillon. Cette soirée est la métaphore des relations passionnées, paradoxales, orageuses que les Français ont entretenues durant sept ans avec ce président. La soirée commence très bien, mais se transforme en fiasco. Car l’invité tant désiré devient le bouc-émissaire de la maison tout entière… Dans cette farce politique, l’histoire part en délire. Tout commence comme une comédie du bonheur aérienne, joyeuse, pour se finir en cauchemar. »

Manuel Piolat Soleymat