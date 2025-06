Avec Pedros, portraits croisés d’un père et son fils, Maria Clara Villa-Lobos célèbre le corps dansant au-delà des écoles et des générations.

Francis, le père, est un danseur classique passé par l’Opéra de Bordeaux puis devenu soliste au Ballet Royal de Wallonie – rebaptisé en 1991 Charleroi/Danse – avant qu’il ne décide de fonder son école. Antoine, le fils, a fait ses premiers pas de bourrée dans ladite école avant de se consacrer dès 12 ans au locking puis d’embrasser une carrière hip-hop.

Un double portrait intime

Cette famille peu ordinaire – la mère et le frère sont également artistes chorégraphiques –, rencontrée à l’occasion de sa pièce Alex au pays des poubelles qu’Antoine interprétait, a inspiré à Maria Clara Villa Lobos le spectacle Pedros, qui tire son titre de leur patronyme. Dans ce portrait croisé, père et fils se racontent à travers leurs pratiques, leurs souvenirs et anecdotes, leurs archives personnelles. À la fougue de la jeunesse répond la force de l’expérience dans un duo filial qui célèbre les corps dansants au-delà des générations.

Delphine Baffour