Primé deux fois au Festival Impatience (prix des Lycéens et prix SACD), Annette est l’intense récit de vie d’une femme, Annette Baussart, écrit et mis en scène par Clémentine Colpin.

D’abord une rencontre, puis une sensation : « Elle fait fleurir les gens autour d’elle ». Quelque 700 pages d’entretiens plus tard, Clémentine Colpin écrit et met en scène un portrait touchant, pour Annette Baussart avec deux danseurs et deux comédiennes. Il faut dire qu’il y a plusieurs vies dans l’existence de cette femme, nourrie de plus de 70 ans de questions, de luttes, de quêtes, d’enfermements, de libérations… Un tourbillon de vie exceptionnel, concentré en un seul récit, explosant sur scène grâce à un travail particulier sur le corps, en lien avec les différents états émotionnels et physiques traversés par la protagoniste. Avec, en premier lieu, le motif de la liberté.

Un condensé d’humanité

Annette pourrait en effet être à elle seule une fiction, de celles qui traversent le siècle pour nous restituer en un concentré d’humanité tous les événements. Pourtant, tout est bien réel dans cette histoire d’une femme qui est aussi celle d’un corps, déconsidéré voire nié au pensionnat catholique, maltraité dans son rapport à la maternité, dont on suit l’émancipation à travers les grands enjeux de notre société. Le mariage comme institution, la liberté sexuelle, l’émancipation des femmes, les luttes LGBT… Annette devient la mémoire d’autres femmes, une archive vivante qui rassemble toutes les héroïnes de notre temps.

Nathalie Yokel