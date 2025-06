La mise en scène de Thibault Besnard promet de donner tout son punch au célèbre Orphelins de Dennis Kelly, aujourd’hui plus d’actualité que jamais avec la résurgence du racisme dans nos sociétés.

Un homme et une femme dînent, le frère de cette dernière débarque soudainement et son comportement étrange fait monter la tension. Que vient-il de faire ? Pourquoi est-il taché de sang ? Orphelins (2009) de l’auteur anglais Dennis Kelly (Éditions de L’Arche) est souvent monté au théâtre. Avec tension dramatique, dialogues vifs, crescendo subtilement construit, intrication entre problématiques relationnelles, familiales et racisme diffus de la société, l’auteur anglais a construit là un huis clos saisissant, magnifique matière à jouer pour les acteurs.

Une redoutable mécanique

La mise en scène de Thibaut Besnard les place au premier plan dans une scénographie minimaliste évoquant une cuisine. Entrecoupée de quelques moments oniriques et chorégraphiés, la redoutable mécanique mise en place par Dennis Kelly dévoilant nos intolérables mais inexpugnables faillites morales est valorisée par « une mise en scène épurée, percutante et profondément engagée » et une mise en jeu basée sur « l’expressivité du corps ». Le tout dans l’atmosphère enneigée d’un Noël qui s’inscrira à n’en pas douter dans la mémoire de ses trois protagonistes.

Eric Demey