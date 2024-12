Toi, moi, Tituba… de Dorothée Munyaneza

Dorothée Munyaneza redonne corps et souffle à Tituba, sorcière de Salem, dans un solo fascinant.

En 1986, Maryse Condé publiait le roman historique Moi, Titutaba, sorcière noire de Salem, inspiré par l’histoire réelle de Tituba, jeune esclave accusée en 1692 d’être l’une des sorcières de Salem. En 2021, Dorothée Munyaneza rencontrait la philosophe Elsa Dorlin et son texte Moi, toi, nous… : Tituba ou l’ontologie de la trace, qui puisait dans le récit de Maryse Condé. C’est ainsi qu’est né le vibrant solo de la danseuse-chorégraphe, qui accompagnée sur scène du compositeur Khyam Allami redonne corps, vie et puissance à Tituba, mais aussi à toutes celles et ceux qui furent anéantis par l’esclavage et le système colonial.

Delphine Baffour