« Primordial » d’Antonin Leymarie

Antonin Leymarie explore le rythme dans son envol et son retour au sol, entre corps et batterie augmentée, en hommage à Fernand Schirren.

Le Théâtre Silvia Monfort a associé le compositeur Antonin Leymarie à son projet, tourné vers le lien entre la musique et les arts vivants. Déjà très ancré dans le spectacle vivant à travers ses collaborations (Joël Pommerat, Les Colporteurs, Galapiat, Mellina Boubetra, Mickaël Serre…), Antonin Leymarie signe ici une expérience immersive de musique, de rythme et de corps avec le danseur Pascal Beugré Tellier. La pensée philosophique et pratique de Fernand Schirren, auteur de l’essai poétique Le Rythme primordial et souverain, est à l’origine de la création de Primordial. Sa pédagogie (notamment à Mudra en tant que « professeur de rythme ») a fortement irrigué toute une génération de danseurs, et le compositeur lui rend ici un vibrant hommage. Au centre du projet, une batterie, et tout un dispositif sonore permettant la résonnance avec de multiples influences, venues de la musique répétitive américaine comme des musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest.

Nathalie Yokel