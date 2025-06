Radouan Mriziga crée « Magec / the Desert »

Radouan Mriziga s’inspire du désert et des peuples qui l’habitent dans une nouvelle création portée par une polyphonie de textes, de sons et de gestes.

« Pour Magec / the Desert je me suis inspiré, comme pour ma précédente pièce Atlas / the Mountain, de la terre elle-même. La montagne, le désert et la mer possèdent des éléments culturels spécifiques qui sont similaires à différents endroits d’Afrique du Nord, d’Asie ou d’Europe. Les gens du désert, de la montagne ou de la mer, ont une qualité qui est liée à la terre qu’ils habitent, à la nature qui les entoure. Je suis Amazigh et je vois les choses de ce point de vue et de celui de mes ancêtres, mais en même temps, je relie mes œuvres à différents lieux et à différents savoirs indigènes. Pour Magec / the Desert mon inspiration directe vient de toute la région du Sahara. Ensuite, bien sûr, cela implique la culture amazigh, qui est touareg mais aussi subsaharienne et arabe, puis emmène vers le sud de l’Égypte, le Soudan, mais aussi la région du Golfe et enfin le désert d’Asie du Sud.

Une réflexion partagée autour du désert

J’avais intuitivement choisi pour Atlas / the Mountain la forme du solo car j’ai avec ce sujet une relation personnelle : l’Atlas est ma terre ancestrale, j’ai grandi dans la montagne. Le désert est un peu plus lointain pour moi. Je voulais donc avoir les perspectives d’autres personnes, élargir la pensée ou le sentiment autour de cet espace avec d’autres. Je pense que c’est un processus logique : je pars de moi-même et j’essaie ensuite d’étendre la réflexion, c’est pourquoi le groupe est plus grand pour cette création, avec six danseurs et un musicien-dj. »

Propos recueillis par Delphine Baffour