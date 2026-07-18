Attention, spectacle d’exception! Une mise en corps et en dessin, en musique et en mouvement, extrêmement réussie pour ce spectacle co-conçu par l’illustratrice Betty Bone et le chorégraphe Sylvère Lamotte. Pleine de vivacité et d’esprit, cette proposition tout public à partir de 3 ans est à mettre entre absolument toutes les mains.

L’histoire est simple, mais pas simpliste. Immobile est dans son atelier en noir et blanc, à sa table de travail en noir et blanc, esquisse des dessins en noir et blanc, mais n’est jamais content du résultat. Ses ratés font des monticules de boules de papier froissé sur le sol… En jaillit Rebondi, absolument mobile et aspirant à davantage de couleur. Mais Immobile s’évertue à l’ignorer. La rencontre entre la créatrice et son inspiration va-t-elle finalement arriver ? La scénographie en perspective forcée, toute en contours noirs et aplats – initialement – blancs, est dessinée par Betty Bone, avec un trait simple et franc, et un univers coloré qui pope au fur et à mesure que Rebondi en dévoile la palette. La chorégraphie très expressive, qui ne ménage pas ses emprunts au geste circassien et utilise même le masque, est signée Sylvère Lamotte. L’alliance de leurs regards artistiques donne une œuvre joyeuse et vive, harmonieuse et malicieuse, en un mot : enthousiasmante !

Impeccable démonstration qu’on peut avoir de l’exigence en même temps qu’on n’exclut pas le jeune public

L’attention des plus jeunes spectateurs et spectatrices est complètement captive, mais les adultes sont également totalement sous le charme. Le soin porté au moindre détail se sent dans la façon dont le public est doucement invité à entrer dans la proposition à l’aide d’un éveil corporel guidé par Fiona Houez, l’interprète d’Immobile. Le duo qu’elle forme avec Matthis Walczak dans cette distribution prend son temps pour s’installer. Lui campe un Rebondi tout en rondeurs et énergie explosive, toujours prompt à se mettre la tête en bas, très en opposition avec les gestes secs et précis d’Immobile. Mais quand, à force de bousculer l’univers bien bordé de cette dernière, Rebondi finit par l’inciter à rentrer dans la danse, un pas de deux aérien s’instaure, plein de l’entrain de l’un et de la maîtrise de l’autre. La musique, elle aussi pleine d’allant, ajoute une palette de couleurs variées aux aplats vifs posés ça et là par Betty Bone. L’exigence technique n’exclut pas la bonne humeur : les interprètes prennent visiblement plaisir à présenter leur travail au public. Une consoeur a écrit de ce spectacle qu’il constituait une pépite : on ne saurait mieux le qualifier.

Mathieu Dochtermann