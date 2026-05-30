Avec Paëlla, le Mustang Collectif propose un objet théâtral débordant dans lequel les personnages se déploient dans toute leur puissance comique, incarnés par cinq comédiens aussi drôles que touchants. Un petit bijou d’humanité, à ne pas manquer !

C’est une voix enfantine qui nous accueille dans le local associatif historique de Gouzin. Dans un décor marin – un homard gonflable, une moule à facette, un mur de dauphins –, l’esprit des lieux, Pierre la méduse phosphorescente, est fier de nous présenter la salle dans laquelle se réunit l’association Goûts et Couleurs qui s’occupe des évènements festifs de la petite ville. Ils sont cinq membres hauts en couleur – Nusch Batut Guiraud, Mathilde Bellanger, Aurélien Fontaine, Louis Loutz et Myra Zbib – à apprendre que des coupes budgétaires menacent l’existence de leur précieux local. Alors ils décident de se battre et d’occuper les lieux pour organiser un grand cabaret Paëlla dont ils seront les artistes. Ils ne manquent pas d’idées ni de ressources pour mener à bien leur mission, se livrant à des interprétations jubilatoires de chansons populaires et poussant leur cause jusqu’au journal télévisé – la diffusion de cette fausse séquence de JT est absolument hilarante. Tous sont masqués, affublés de perruques extravagantes, et donnent vie à des personnages savoureux, excessifs, dans une mise en scène audacieuse à la croisée des genres. Paëlla ne se refuse rien et va jusqu’au bout de son intention dans un foisonnement musical, burlesque et délicieusement kitsch, qui embarque le spectateur, suspendu au destin du local de l’association.

Aussi drôle que tendre

Si Paëlla séduit par sa puissance comique et son énergie communicative, c’est aussi un spectacle infiniment tendre qui s’inscrit comme une véritable ode au collectif et à la puissance du lien. Au fur et à mesure que se déploient les aventures de nos protagonistes, se décèle une profonde humanité en chacun, comme dans l’association Goûts et Couleurs et sa volonté inébranlable de sauver son local pour rassembler et divertir les habitants. Le Mustang Collectif regarde ses personnages droit dans les yeux et dépeint à travers leurs péripéties l’essence de la fête et des célébrations humaines, les conséquences également des coupes budgétaires dans le secteur associatif sur la vie des habitants. Gabriella Rault et les siens livrent un joli morceau d’humanité dans lequel triomphent le collectif et sa puissance créatrice.

Hanna Abitbol