Bolek de la Compagnie n°8 est un spectacle de clownes pour quatre interprètes, une parenthèse dans la normalité, un moment où la poésie et l’absurde ont la place de s’inviter. Elles sont surprenantes, drôles… libres ? En tous cas, on gagne à passer une heure en leur compagnie !

Imaginez une scène vide, une boîte noire de taille modeste mais quand même. Imaginez un vent qu’on entend souffler en tempête depuis cour, même si l’air frais de la salle n’est guère brassé que par les climatiseurs. Imaginez quatre clownes qui entrent à jardin, remontant à contre-vent, luttant pour conquérir le moindre centimètre. Ces personnages ne s’épargneront aucun effort : elles tenteront de tenir le spectacle, envers et contre tout. Peut-être le principal obstacle sera-t-il leur propre nature : spontanée, curieuse, désinhibée, bref, clownesque. Leur smoking noir les désigne comme des personnes raffinées (?) : d’ailleurs, ne fument-elles pas le air cigare en dégustant leur air cognac ? Peut-être font-elles partie des puissants, des grands de ce monde, de tous les boys clubs qui comptent ? Si tant est que ce soit là leur aspiration, c’est loupé : elles sont fantasques, indisciplinées, et – évidemment – obligées de danser en rythme avec la musique. Elles n’ont pas besoin d’ironie : elles désarment le cynisme de notre époque par leur magnifique idiotie. Et on les aime pour ça.

Faire renaître un rire qui, enfin, ne soit pas cynique

Le spectacle est découpé en séquences, comme de longs numéros. Carole Fages, Maëva Husband, Clara Leduc, Hélène Risterucci, les quatre interprètes, sont vraiment épatantes. Leur palette de jeu est large : masques improbables, postures étranges, démarche approximative, gromeuleu ultra expressif, rien ne leur manque pour séduire… et d’ailleurs leurs personnages ne se priveront pas de le tenter. La circulation du focus entre les quatre se fait de manière fluide, leur complicité est évidente, même si le motif 1-2-3-4 sur presque toutes les péripéties menace de finir par être un peu répétitif. Le résultat est néanmoins très drôle, frais, généreux même, exactement ce qu’il faut pour entraîner la salle dans un rire franc et massif, en toute complicité. Une fort belle façon de commencer une journée avignonnaise.

Mathieu Dochtermann