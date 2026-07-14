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N°345
juillet 2026
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Avignon - Critique

« Soleil Déréglé », mis en scène par Caroline Marcos : une pièce délicieusement absurde et hallucinante sur la condition humaine

« Soleil Déréglé », mis en scène par Caroline Marcos : une pièce délicieusement absurde et hallucinante sur la condition humaine - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Factory
©« Soleil Déréglé » © Livia Saavedra
« Soleil Déréglé » © Livia Saavedra

La Factory / Texte Elie Salleron / Mise en scène Caroline Marcos

Publié le 14 juillet 2026 - N° 345

Entre rêverie et science. Caroline Marcos met en scène Soleil Déréglé, brillante comédie qui plonge dans les profondeurs de l’humain avec humour, intelligence et une dose d’absurde délicieux.

L’astrophysicien Étienne Petit – Grégoire Isvarine – nous met en garde dès les premières minutes du spectacle : celui-ci est « Idiot, régressif, primaire et dangereux ». Pourtant, c’est tout l’inverse qui se produit : on ne peut que s’émerveiller devant une si bonne et belle comédie. L’histoire est celle de Casimir – Frédéric Jessua –, chômeur alcoolique, la cinquantaine, papa et mari qui fait de son mieux mais qui peine à satisfaire sa famille. Alors qu’il regarde la télévision, Gilles Bouleau, le présentateur du journal de 20H – Charles Van De Vyver –, apparaît à ses côtés, et lui apprend qu’il est désigné pour être le prochain président de la République. Casimir va entreprendre un voyage en direction de Paris, navigant entre le rêve et la réalité, à la rencontre d’un large panel de citoyens de classes sociales et préoccupations différentes.

Une comédie aussi érudite que merveilleusement chaotique

Tous les comédiens sont excellents : Camille Ludig, Nadhir El Arabi, Grégoire Isvarine, Charles Van De Vyver, Caroline Marcos et Frédéric Jessua sont bluffants de comique, d’émotion, de profondeur de jeu. Ce dernier, qui incarne Casimir, est bouleversant de tendresse : cette histoire est celle d’un homme ordinaire, qui tente de s’échapper de son quotidien par ses rêves et hallucinations. La mise en scène part en chaos totalement absurde et hilarant, au fur et à mesure que les rencontres de Casimir lui font essayer toutes les drogues possibles. Personnel d’hôpital, dealeur de drogue, universitaires, bourgeois parisiens… On rit de tous sans tomber jamais dans la lourdeur d’écriture. Soleil Déréglé est tout l’inverse de ce qui nous est présenté au début : une pièce intelligente, sensible, drôle, et déjantée.

Siloé Lemaître

A propos de l'événement

Soleil Déréglé
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. La Factory
45 Rue des Teinturiers, 84000 Avignon.

à 21h50. Relâche les 9, 16, 23 juillet. Durée : 1h25. Tél. : 09 74 74 64 90.

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