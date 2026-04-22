Horizons multiples à l’Orchestre de chambre de Paris

Le mois de mai à l’Orchestre de chambre de Paris est placé sous le signe de la diversité et du dialogue entre les arts et les répertoires, avec deux programmes pour Les Folies Musicales du Châtelet, deux ponts avec la peinture à Orsay et une soirée symphonique dédiée à Beethoven et Poulenc.

Le 6 mai, le violoniste indien Lakshminarayana Subramaniam fait dialoguer Orient et Occident avec deux compositions de sa main, Tribute to Bach et Paris Concerto, face à Bach et Mendelssohn. Le 11, également aux Folies Musicales du Châtelet, Géraldine Aliberti-Ivañez met en scène un Berlioz Trip Orchestra immersif avec des extraits des Mémoires du compositeur français et des fragments de sa Symphonie fantastique. Le 26, Thomas Hengelbrock réunit l’ouverture Egmont et la Cinquième de Beethoven avec le Concerto pour orgue en sol mineur, mouvement unique d’une vingtaine de minutes de Poulenc confié à l’une des meilleurs solistes du moment, Iveka Apkalna, sur l’instrument de la Philharmonie. Après Gounod et Blanc en formation chambriste le 19 à Orsay, les pupitres de l’Orchestre de chambre de Paris retrouvent leur directeur musical le 2 juin dans la nef du musée pour une commande du Festival d’Auvers-sur-Oise à Thierry Escaich, un poème symphonique pour violoncelle interprété par Anastasia Kobekina, aux côtés de Pulcinella de Stravinski et la Symphonie n°2 de Saint-Saëns.

Gilles Charlassier