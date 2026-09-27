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Hommage à Kaija Saariaho avec le violoncelliste Anssi Karttunen et l’organiste Olivier Latry
Agenda / Radio France / Musique contemporainePublié le 27 septembre 2026 - N° 347
Le violoncelliste Anssi Karttunen et l’organiste Olivier Latry ont commandé dix-huit pièces inspirées par Offrande de Kaija Saariaho, en hommage à la compositrice disparue en 2023.
Créée en 2014 par Anssi Karttunen et Olivier Latry, Offrande de Kaija Saariaho, pour violoncelle et orgue, a inspiré aux deux musiciens un hommage à la compositrice finlandaise disparue en 2023, sous la forme d’une commande de dix-huit pièces pour ce duo instrumental. Jouées l’an dernier à Helsinki, les neuf premières pièces, signées Julian Anderson, Lotta Wennäkoski, Jukka Tiensuu, Betsy Jolas, George Lewis, Outi Tarkiainen, John Paul Jones, Helena Tulve et Magnus Lindberg, sont reprises avec l’orgue de l’auditorium de Radio France par des étudiants du CNSMD de Paris, de la classe d’Emmanuelle Bertrand pour le violoncelle, et de Maude Gratton et Thomas Ospital pour l’orgue. Les commanditaires, Anssi Karttunen et Olivier Latry, font découvrir les neuf autres œuvres nouvelles. Comme pour le premier volet, le programme mêle les générations avec Chaya Czernowin, Pascal Dusapin et Esa-Pekka Salonen pour les aînés, Francesco Filidei, Luca Francesconi et Augusta Read Thomas pour la décennie suivante, et, pour les plus jeunes, Thomas Lacôte, Mioko Yokoyama et Zosha Di Castri.
Gilles Charlassier
A propos de l'événementHommage à Kaija Saariaho avec le violoncelliste Anssi Karttunen et l’organiste Olivier Latry
du samedi 28 novembre 2026 au samedi 28 novembre 2026
Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique
116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris
à 16h et 20h. Tél. : 01 56 40 15 16.