Case Scaglione ouvre la saison de l’Orchestre national d’Île-de-France avec un programme articulé autour de deux pages emblématiques de la musique américaine, de Gershwin et Bernstein, complété par deux pièces de Philip Glass et Camille Pépin.

Inspiré par un séjour à Paris dans les années vingt, le poème symphonique Un Américain à Paris de Gershwin est l’un des premiers exemples d’assimilation dans le grand répertoire des couleurs et des harmonies du jazz. C’est l’une des pages les plus célèbres du répertoire américain, au même titre que West Side Story de Bernstein. Autre exemple d’éclectisme où s’épanouit toute une palette de rythmes latins, dont l’irrésistible Mambo, la comédie musicale a été adaptée en une suite orchestrale intitulée Les Danses symphoniques, sous la supervision du compositeur, qui résume les grands moments de cette version moderne du mythe de Roméo et Juliette. Robert McDuffie est un interprète reconnu de Philip Glass, figure emblématique du minimalisme américain. Dédicataire du Concerto pour violon n°2, il reprend sous la baguette de Case Scaglione le n°1, qu’il a déjà enregistré avec Christoph Eschenbach. Quant à Camille Pépin, lauréate du prix du jury et du public lors du concours Île-de-création en 2015, la reprise de sa pièce Un Monde nouveau fait entendre une commande que l’Orchestre national d’Île-de-France lui avait passée en 2024.

Gilles Charlassier