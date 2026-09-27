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N°346
septembre 2026
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Classique / Opéra - Agenda / Rentrée Classique

14 Nuances de pluie, une traversée poétique, sonore et visuelle avec l’ensemble TM+

14 Nuances de pluie, une traversée poétique, sonore et visuelle avec l’ensemble TM+ - Critique sortie Classique / Opéra Nanterre Maison de la musique de Nanterre
©L’ensemble TM+ Crédit : Didier Contant
L’ensemble TM+ Crédit : Didier Contant

Agenda / Maison de la Musique de Nanterre / Musique contemporaine

Publié le 27 septembre 2026 - N° 347

Avec l’ensemble TM+, Julien Leroy dirige un parcours poétique autour de Quatorze manières de décrire la pluie d’Eisler, imaginé par Alexandros Markéas et mis en images et en lumière par Christophe Schaeffer.

Pièce composée en 1941 pendant son exil américain, Quatorze manières de décrire la pluie d’Eisler décline en autant de sections brèves et contrastées un kaléidoscope d’impressions, dans une fragilité expressive où la pluie se fait métaphore d’une époque assombrie par les totalitarismes et la guerre. En conclusion d’un parcours musical imaginé par Alexandros Markéas et réunissant neuf autres pages jouant sur l’évocation de l’eau et de la nature, de Ravel, Debussy et sept compositeurs contemporains (Philippe Fénelon, Diana Rotaru, Farnaz Modarresifar, Luis Quintana, Zad Moultaka, Thierry Pécou et Annette Schlünz), l’œuvre est présentée avec une création vidéo et lumière de Christophe Schaeffer. Il a conçu, en résonance avec le court-métrage Regen réalisé par Ivens en 1929, un film laissant émerger les sensations suggérées par une partition où la pluie symbolise la pulsation profonde d’un monde. Cette porosité poétique entre la musique et les images s’affranchit de l’illustration et se veut comme un élargissement de l’expérience perceptive.

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

14 Nuances de pluie, une traversée poétique, sonore et visuelle avec l’ensemble TM+
du vendredi 13 novembre 2026 au vendredi 13 novembre 2026
Maison de la musique de Nanterre
8 rue des Anciennes-Mairies, 92000 Nanterre

à 20 heures. Tél. : 01 41 37 94 21.

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