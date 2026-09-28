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N°346
septembre 2026
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Classique / Opéra - Agenda / Rentrée Classique

Thibault Noally dirige « Agrippina » de Haendel en version de concert

Thibault Noally dirige « Agrippina » de Haendel en version de concert - Critique sortie Classique / Opéra Paris Théâtre des Champs-Élysées
©La mezzo-soprano Magdalena Kožená Crédit : Julia Wesely
La mezzo-soprano Magdalena Kožená Crédit : Julia Wesely

Théâtre des Champs-Élysées / Baroque

Publié le 28 septembre 2026 - N° 347

À la tête de son ensemble Les Accents, Thibault Noally dirige Agrippina de Haendel, avec Magdalena Kožená dans le rôle-titre.

Créée à Venise en 1709, Agrippina est le premier chef-d’œuvre de Haendel à l’opéra. Parsemé d’allusions à la situation politique de l’époque, le livret du cardinal Grimani relate l’ascension de Néron au trône grâce aux complots menés par sa mère Agrippine, dans une verve qui rappelle un autre opus vénitien, Le Couronnement de Poppée de Monteverdi – lequel raconte la suite de l’histoire. Avec une caractérisation savoureuse des personnages à travers une grande variété dans les airs, la partition, après plus de deux siècles et demi d’oubli, revient au répertoire, dans des productions qui ne manquent pas d’en souligner la puissance satirique, à l’exemple des mises en scène de David McVicar au début des années 2000, ou plus récemment de Robert Carsen. En concert à la tête de son ensemble Les Accents, Thibault Noally dirige ce vaudeville baroque avec un plateau réunissant valeurs établies, telles Magdalena Kožená ou Julia Lezhneva dans les deux rôles féminins qui tirent les ficelles du drame, Agrippine et Poppée, et voix montantes comme Paul Figuier en Narcisse.

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Agrippina
du mardi 10 novembre 2026 au mardi 10 novembre 2026
Théâtre des Champs-Élysées
15 avenue Montaigne, 75008 Paris

à 19h30. Tél. : 01 49 52 50 50.

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