Esa-Pekka Salonen et l’Orchestre de Paris

De Mozart et Mahler à Ravel et Bartók, le chef finlandais Esa-Pekka Salonen poursuit sa belle collaboration avec l’Orchestre de Paris, dont il deviendra l’an prochain le chef principal.

Ces dernières années, Esa-Pekka Salonen a noué une relation forte avec l’Orchestre de Paris, autour de programmes symphoniques ou scéniques. Le chef finlandais, également compositeur, s’est depuis longtemps fait le défenseur du répertoire des XXe et XXIe siècles, bien représentés dans ces deux séries de concerts avec Tumblebird Contrails (2014), une pièce atmosphérique et captivante de la Californienne Gabriella Smith, et quelques classiques de la modernité : Bartók (Le Mandarin merveilleux), Ravel (les deux concertos pour piano avec Bertrand Chamayou). Le Chant de la terre de Mahler (avec la mezzo-soprano Karen Cargill et le ténor Andrew Staples) est mis en regard, les 7 et 8 octobre, avec le Concerto pour violon en ré majeur (n° 4, K. 218) de Mozart (sous l’archet de la remarquable Iris Scialom) : deux œuvres où le chant traverse les ombres et la lumière.

Jean-Guillaume Lebrun