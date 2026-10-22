Sous la baguette de Courtney Lewis, l’Orchestre national d’Île-de-France présente quatre pages d’une grande puissance évocatrice, de Saint-Saëns, Dukas, Rachmaninov et Adès.

Parmi les pages célèbres du répertoire, le tourbillon de la Danse macabre de Saint-Saëns, emmené par la Mort sur son violon et ponctué par les claquements des squelettes au xylophone, instrument alors nouveau dans l’effectif symphonique, le dispute à celui de L’Apprenti sorcier de Dukas, et son irrésistible solo de basson popularisé par Fantasia de Walt Disney. Inspiré par un tableau que Böcklin déclina en cinq versions, L’Île des morts de Rachmaninov constitue un autre exemple de rencontre entre la musique et les arts visuels, avec une partition envoûtante dans ses répétitions et ses timbres lugubres. Quant au fascinant opéra The Exterminating Angel de Thomas Adès, dont le compositeur a lui-même tiré une suite orchestrale, il adapte un film homonyme de Buñuel. Le concert-lecture autour d’Histoire de ma vie de Sand illustre l’évocation musicale chambriste, avec Liszt, Chopin et Viardot.

Gilles Charlassier