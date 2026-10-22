Saint-Saëns, Dukas, Rachmaninov et Adès : Courtney Lewis dirige l’Orchestre national d’Île-de-France
Orchestre national d'Île-de-France / SymphoniquePublié le 22 octobre 2026 - N° 348
Sous la baguette de Courtney Lewis, l’Orchestre national d’Île-de-France présente quatre pages d’une grande puissance évocatrice, de Saint-Saëns, Dukas, Rachmaninov et Adès.
Parmi les pages célèbres du répertoire, le tourbillon de la Danse macabre de Saint-Saëns, emmené par la Mort sur son violon et ponctué par les claquements des squelettes au xylophone, instrument alors nouveau dans l’effectif symphonique, le dispute à celui de L’Apprenti sorcier de Dukas, et son irrésistible solo de basson popularisé par Fantasia de Walt Disney. Inspiré par un tableau que Böcklin déclina en cinq versions, L’Île des morts de Rachmaninov constitue un autre exemple de rencontre entre la musique et les arts visuels, avec une partition envoûtante dans ses répétitions et ses timbres lugubres. Quant au fascinant opéra The Exterminating Angel de Thomas Adès, dont le compositeur a lui-même tiré une suite orchestrale, il adapte un film homonyme de Buñuel. Le concert-lecture autour d’Histoire de ma vie de Sand illustre l’évocation musicale chambriste, avec Liszt, Chopin et Viardot.
Gilles Charlassier
A propos de l'événementSaint-Saëns, Dukas, Rachmaninov et Adès : Courtney Lewis dirige l’Orchestre national d’Île-de-France
du vendredi 20 novembre 2026 au vendredi 20 novembre 2026
Théâtre Romain Rolland
18 rue Eugène Varlin, 94800 Villejuif
à 20h30. Tél : 01 49 58 17 00.
Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez, 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris.
Le 23 novembre à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.
Cité de la musique, Amphithéâtre, 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris. Le 7 novembre à 11h. : Tél. : 07 84 58 18 38.