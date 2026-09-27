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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°346
septembre 2026
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Classique / Opéra - Agenda / Rentrée Classique

Création d’ « Ur ! » de Simon Steen-Andersen

Création d’ « Ur ! » de Simon Steen-Andersen - Critique sortie Classique / Opéra Paris Ircam-Centre Pompidou
©Le compositeur Simon Steen-Andersen Crédit : Lars Svankjaer
Le compositeur Simon Steen-Andersen Crédit : Lars Svankjaer

Agenda / Ircam / Musique contemporaine / Performance

Publié le 27 septembre 2026 - N° 347

Avec Ur !, Simon Steen-Andersen réunit un matériau composite pour tisser un dialogue entre Kurt Schwitters et, un siècle plus tard, l’interprète de son poème sonore Ursonate, le flûtiste Michael Schmid.

Créateur pluridisciplinaire, Kurt Schwitters a fondé Merz en 1919, après avoir été exclu du cercle Dada de Berlin. Le mouvement fait entrer dans l’art la réalité quotidienne de la société industrielle, à travers des formes inédites qui enjambent les frontières entre les disciplines, à l’exemple du poème sonore Ursonate, à l’élaboration duquel Kurt Schwitters consacre une décennie. À la suite du diagnostic d’une maladie rare menaçant sa carrière, le flûtiste Michael Schmid, membre de l’ensemble Ictus, s’est lancé dans l’exploration de cette pièce iconoclaste, qu’il a portée à la scène plus d’une centaine de fois. Renouant avec l’esprit de collage de Merz, Simon Steen-Andersen mêle archives, récits, sons et images, dans une mise en abyme inventive qui fait le portrait d’une œuvre et de son auteur, guidé par son interprète.

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Ur !
du jeudi 5 novembre 2026 au vendredi 6 novembre 2026
Ircam-Centre Pompidou
1 place Igor-Stravinsky, 75004 Paris

à 20 heures. Tél. : 01 44 78 48 43.

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