Portée par un souci de grande fidélité, cette formidable adaptation théâtrale du film iconoclaste d’Abbas Kiarostami, figure majeure du cinéma iranien, manifeste toutes les beautés de l’œuvre originale. Aussi efficace que minimaliste, la mise en scène de Guilda Chahverdi libère le jeu et touche au vif poétique de cet émouvant plaidoyer féministe.

Tous les deux ans, le festival Les Théâtrales Charles Dullin, qui réunit plus de vingt-cinq théâtres du Val-de-Marne, permet, sur un texte choisi à l’avance, proposé à une ou un artiste, la création d’un spectacle en langue étrangère surtitrée. Ten voit le jour dans ce cadre en rencontrant le désir de la metteuse en scène franco-iranienne Guilda Chahverdi. L’adaptation se moule dans le découpage cinématographique : dix séquences dialoguées, construites à partir d’une structure identique, d’inégales durées, numérotées par ordre décroissant. Dans la voiture de Mania, au volant, mère d’un enfant de 10 ans, viennent à tour de rôle s’asseoir son fils, en colère contre son émancipation, sa sœur, une amie, une vieille femme, une jeune fille, une prostituée. La trame narrative tient à ces dialogues d’une profonde humanité le temps que dure chaque trajet. Brouillant les règles entre le documentaire et la fiction, la parole saisit les trajectoires intimes de femmes iraniennes de classes sociales et générations différentes, et tisse, au fil des échanges, un vibrant plaidoyer pour leur émancipation.

Un jeu merveilleusement naturel

« La réalité crue que Kiarostami filme n’évince pas le déploiement d’une poésie propre à l’artiste mais aussi à la pensée iranienne. Il y a un jeu habile et doux entre ce qui est montré et ce qui ne l’est pas, entre ce qui est dit et ce qui ne l’est pas, entre le champ et le hors champ. Cette poésie-là est une grammaire avec laquelle j’ai grandi », note Guilda Chahverdi. De la maîtrise de cette grammaire témoigne sa mise en scène, complexe, sensible et délicate, parfaitement rythmée, qui fait glisser du huis-clos cinématographique au huis-clos théâtral avec grâce. Dans sa sophistication minimaliste, le vocabulaire scénique, dont le décor est essentiellement composé de chaises, donne au jeu des acteurs une place prépondérante. Les personnages dans la délivrance de leur intimité appellent le naturel, la spontanéité. Les comédiennes et le comédien qui prend en charge le rôle du fils sont remarquables. Ils imposent cette force du réel qui, à l’opposé du spectaculaire, nous touche profondément.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens