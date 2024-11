Artiste associée aux scènes nationales du Mans, de Blois et de Foix, l’autrice et metteuse en scène Pauline Sales présente une immersion contemporaine dans les mythes de Déméter et Perséphone. Cette comédie crépusculaire en demi-teinte — enveloppée de musiques et de chansons — jette des ponts entre les destinées malmenées des deux déesses et des sujets qui intéressent toujours notre présent.

C’est l’histoire d’une mère et de sa fille, toutes deux déesses : Déméter et Perséphone pour la mythologie grecque, Cérès et Proserpine pour la mythologie romaine. Zeus (ou alors Jupiter) est le frère de la première, qu’il désire, donc qu’il viole. Le roi des dieux devient ainsi le père de Perséphone, qui sera elle-même enlevée, abusée et maintenue captive par Hadès (également Pluton), maître du royaume des morts, frère de Zeus et de Déméter, oncle de celle qu’il choisit pour épouse, sans bien sûr lui demander son avis. Cet imbroglio familial empilant violence, inceste et assujettissement des femmes a été une source d’inspiration pour nombre d’artistes : d’Ovide au Bernin, en passant par le sculpteur antique du Sarcophage de Proserpine, dans lequel aurait été inhumé Charlemagne. Les Hymnes Homériques, des siècles avant notre ère, s’emparaient eux aussi du rapt de Perséphone, de la tristesse de Déméter face à l’absence de sa fille, de sa colère, de son combat pour faire en sorte que celle-ci puisse revenir vivre auprès d’elle.

De l’extraordinaire à l’ordinaire

Déesse de l’agriculture, Déméter priva l’humanité de récoltes jusqu’à ce que Hadès laisse son épouse sortir des Enfers. Le souverain du monde des ombres finit par accepter de la libérer neuf mois par an. Le cycle des saisons serait né de ce compromis… Tout cela constitue la matière chantée, jouée, narrée du spectacle écrit et mis en scène par Pauline Sales. Faisant se côtoyer divinités et êtres contemporains, Deux déesses ouvre son petit rideau blanc sur un théâtre qui joue la carte du poétique, plutôt que du politique. Sur le plateau, huit comédiennes et comédiens, chanteuses et chanteurs, musiciennes et musiciens passent d’un rôle à un autre avec agilité. Elles et ils composent une farandole de situations concrètes, volontiers humoristiques, qui mettent en miroir temps mythiques et temps présents. Un olivier majestueux se dresse en fond de scène. Une estrade et un proscenium délimitent différents espaces de jeu. La simplicité artisanale de ce théâtre de tréteaux pourrait séduire. Mais elle manque de souffle. On a du mal à s’attacher aux mésaventures de cette mère et de sa fille dont les liens se révèlent pourtant profondément humains. Glissant de l’extraordinaire à l’ordinaire, les combats de Déméter et de Perséphone perdent étrangement en acuité, laissent une sensation d’inabouti.