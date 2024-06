En prenant pour point de départ la tribune Sublime, forcément sublime Christine V. de Marguerite Duras publiée en 1985 dans Libération, qui mettait en cause la mère de Grégory Villemin dans la mort de ce dernier, la Cie By Collectif questionne la mise en récit des événements médiatiques.

C’est une tribune qui fit parler d’elle, et la pièce met en scène les réflexions qu’elle fit naître au sein du comité de rédaction de Libération à l’heure de la publication. La littérature peut-elle se substituer aux faits, dans un quotidien d’envergure ? Quelle ambiguïté la mise en récit engendre-t-elle, et que donne-t-elle à voir de nos intimités ? La pièce articule deux narrations, l’une où l’histoire se raconte, l’autre où elle s’invente. À cheval entre fiction et réalité, Gregory questionne un point clé de nos démocraties : l’accès à l’information.

Louise Chevillard