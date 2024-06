La motivation d’Aurélia Tastet interroge notre rapport au travail via une conseillère d’orientation qui se transforme en lapin. Un spectacle mis en scène par Guillaume Méziat et Lara Renoux qui flirte sérieusement avec l’absurde.

Alice est employée dans une entreprise de service en orientation de carrière. Dans un seule en scène plein d’humour et d’absurde, Aurélia Tastet traverse le miroir qui sépare son personnage du pays des merveilles du travail. Un spectacle où se succèdent entretien d’embauche, auto-évaluation de la productivité et autre coaching en happiness, toute une panoplie d’outils plus ou moins risibles que notre société met en place dans sa gestion des ressources humaines. Un récit « surréaliste et fantasque » que traversent également des chasseurs, des lapins terroristes et une mère sociologue pour s’interroger « sur les motivations de consacrer deux-tiers de notre vie éveillée à l’emploi ».

Eric Demey