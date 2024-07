Joëlle Bobbio révèle les « Eclats de Femmes » dans l’oeuvre de Molière

Avec Eclats de femmes, Joëlle Bobbio fait redécouvrir un Molière avant-gardiste dans le combat féministe au travers de six extraits de pièces présentés à la manière d’une répétition jalonnée d’anecdotes contemporaines.

Une malle de costumes, une table basse et un paravent : avec ce dispositif minimaliste, Joëlle Bobbio et Thomas Genesse incarnent deux comédiens qui répètent des scènes pour un Festival Molière. Hélène, la metteure en scène, a choisi des passages où la ruse et la ténacité des femmes déjouent la tyrannie masculine et paternelle – Martine lasse de subir son ivrogne de mari Sgnanarelle dans Le Médecin malgré lui ; la servante Toinette qui veut dissuader Argan de donner sa fille au fils Diafoirus dans Le Malade imaginaire ; Nicole tournant en dérison Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme ; Célimène qui n’en peut plus de la susceptibilité du Misanthrope ; Isidore s’affranchissant de l’esclavage du Sicilien. Mais la séance de travail avec Fred est aussi l’occasion, avec quelques anecdotes personnelles des interprètes, de tirer les enseignements de ces saynètes, laissant affleurer, dans les maladresses et les boutades du jeune homme la rémanence de réflexes machistes.

Le théâtre comme outil pédagogique

Conçu dans le cadre des Journées du Matrimoine pour la promotion de l’égalité réelle entre les sexes, le spectacle se propose de soulever les préjugés du patriarcat sous l’apparence innocente du quotidien. La succession des scènes et du commentaire voulu comme complice avec le spectateur, est conduit avec un mélange de gouaille et de pédagogie par Joëlle Bobbio, imitant l’énergie décidée des héroïnes de Molière. Portée par une évidente complémentarité des deux comédiens, l’efficacité un peu didactique du propos tend à figer un peu les rôles, la leçon étant systématiquement administrée par Hélène devant un Fred parfois presque aussi benêt – mais plus inoffensif en général – que certains mâles moliéresques. Avec un jeu qui semble parfois se calquer sur les hésitations du travail de répétition, l’exercice s’affirme d’abord comme un tremplin pour nourrir le débat, dans un format idéal pour un public scolaire, en particulier au lycée, à l’âge où se rejoignent la formation de l’individu et celle du citoyen.

Gilles Charlassier