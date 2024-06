« Terminator 2 Unplugged », expérience singulière d’Aurélien Arnaud

En redécouvrant il y a quelques années le film Terminator 2, Aurélien Arnaud redécouvre aussi le rapport homme-machine, qui le fascine, et qui, depuis la sortie du film en 1991, n’a cessé d’évoluer. Il propose d’en faire une expérience singulière.

« On ne peut pas séparer la technique qui aide, qui guérit, qui protège, de celle qui empoisonne, qui tue, et qui détruit sans retenue. » indique-t-il. Convaincu que le film résonne aujourd’hui plus que jamais, il s’attache à en extraire l’essence et se donne la mission de « devenir » le film, de l’interpréter d’une manière suggestive, sans décors ni costumes, dans un seul en scène. Il convoque l’esprit du film, sa morale et sa philosophie, dans une relation de proximité au spectateur, pour lui proposer une expérience singulière.

Louise Chevillard