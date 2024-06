« Un Juge » de Fabio Alessandrini, une vie dédiée à la justice

Auteur et interprète de la pièce, Fabio Alessandrini retrace l’histoire d’une vie dédiée à la justice et interroge par la scène l’amplitude d’un tel engagement.

Fruit d’un patient travail de documentation et d’écriture, Un Juge raconte l’histoire d’une vie, d’un engagement tout entier dédié au service de la justice, depuis les années d’études pétries d’idéal jusqu’à la confrontation avec la réalité du terrain, plus déroutante que la fiction la plus imaginative. D’autant que le terrain s’avère ici délaissé par les institutions et plombé par le pouvoir de la Mafia. Sobre mais intense, le récit empreint d’humanité déploie une réflexion « autour de la frontière entre liberté individuelle et règle commune, du poids et de la responsabilité de décider de la vie d’autrui, de la différence entre justice et loi ». Envoyé en Calabre puis à Palerme, ce juge réinventé qui agrège diverses sources et réalités traverse toutes sortes d’épreuves et difficultés, que le spectacle retrace dans un humour grinçant ou une tension glaçante.

Un théâtre politique et éthique

La parole évoque les années de plomb, la violence de la mafia, la corruption des politiques, l’héroïsme de celles et ceux qui malgré la peur s’opposent à la pieuvre tels les juges brillants et intègres Giovanni Falcone et Paolo Borselino, qui ont payé leur combat de leur vie. Savamment orchestré dans une esthétique cinématographique, le seul en scène écrit et interprété par Fabio Alessandrini interroge le sens de la justice, sur cette ligne de crête entre horizon à atteindre et architecture de lois et règles juridiques. Un questionnement politique fondamental qui éclaire avec acuité l’importance de l’interprétation de la loi et qui, au-delà du contexte italien, appelle à donner sens à notre présent commun, à nos démocraties.

Agnès Santi