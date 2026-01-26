Fonseca, Segal et Dhasser Youssef, le métissage au sommet.

Soirée rare avec ces deux concerts de Roberto Fonseca et Vincent Segal, puis Dhasser Youssef, qui feront la part belle à la virtuosité, l’ouverture et l’envie de repousser les frontières.

Deux concerts, deux ambiances, toujours sous les bons auspices du théâtre du Châtelet. D’abord, deux superbes musiciens. Roberto Fonseca qui a fait ses débuts au Buena Vista Social Club et côtoyé Herbie Hancock, est un véritable couteau suisse du piano cubain. Son agilité et sa patte inouïe en font depuis une dizaine d’année un artiste très demandé. Il sera accompagné de Vincent Ségal, virtuose du violoncelle et partenaire sur scène de Mathieu Chédid ou Césaria Evora. S’ils s’étaient croisés dans les festivals ces vingt dernières années, ils viennent d’enregistrer ensemble un duo intimiste dont ils joueront les thèmes. Ils laisseront ensuite la place au maître de l’oud Dhafer Youssef, compositeur mystique et chanteur émouvant. Il a largement contribué à faire connaître les musiques du Moyen-Orient sur la scène internationale, en pionnier du métissage. Alliant un profond respect pour la tradition et un talent hors-pair d’improvisateur, il jouera son dernier disque « Shira » produit par le prestigieux label ACT.

Philippe Deneuve