Ballake Sissoko et Piers Faccini en état de grâce

Le duo inédit unissant Ballake Sissoko et Piers Faccini a marqué l’année passée avec un album sublime. Ils se retrouvent sur scène pour questionner leurs talents communs.

Leur disque fut l’un des plus marquants de l’année passée. Les voir sur scène est un plaisir certain. La beauté de leur duo acoustique promet un concert rempli de douceur. Nul doute que l’alchimie de cette rencontre relève de l’évidence. Ballake Sissoko est un grand maître de la kora malienne tandis que Piers Faccini est un orfèvre des mots. Ces deux virtuoses sont des habitués de l’excellent label No Format. C’est en 2000 qu’ils se sont croisés et leur amitié depuis s’est consolidée. Ensemble ils explorent de nouveaux ponts entre les mélodies mandingues et les chansons folk britanniques et méditerranéennes. Jouant avec les traditions, ils créent des morceaux finement ciselés, évoquant les migrations sous toutes leurs formes. Si les chansons sont bien chantées en anglais, elles reposent sur des structures typiquement mandingues. Le blues malien convoque la figure du rossignol, faisant de « Our Calling » un album enchanteur. Cet échange harmonieux promet d’être une caresse sonore pour les heureux auditeurs présents à ce concert.

Philippe Deneuve