19e édition du Festival Au Fil Des Voix

Au fil des années, le Festival Au Fil Des Voix s’est imposé comme l’un des rendez-vous repérés de janvier. Morceaux choisis de la dix-neuvième édition.

« Promouvoir les talents d’artistes qui travaillent sans relâche pour échapper à la glue des traditions figées et créer des œuvres nées de rencontres imprévisibles. » La note d’intention de Saïd Assadi, fondateur de ce festival, en fournit un bon diapason. Pour preuve, la programmation colle à cette ambition dès la soirée d’ouverture avec Radjha Ally, chanteur mozambicain qui donne à panser les maux humains sans oublier de faire danser. Le lendemain, la chanteuse Siân Pottok sera de retour avec une formule où le kamele ngoni malien prolonge le son de sa voix. Dans un registre tout aussi porté par le groove, la Réunionnaise Ann O’aro entremêle textes encrés dans la réalité et désirs de mettre en mouvement les corps, avec son combo Lagon Nwar, aux bordures du jazz et du maloya (le 2 février). L’Iranienne Aïda Nosrat, installée la France en 2016, poste elle aussi sa musique aux frontières de bien des musiques, pour porter une parole émancipée (le 3).

Des musiques du monde entier

Partageant la scène avec Joao Selva, en mode guitare-voix, la Brésilienne Marissol Mwaba pourrait bien constituer une autre révélation, à l’image de son album Convecta, qui relie la MPB aux racines congolaises (le 5). De même le lendemain les plus curieux feront bien de découvrir Hausmane, un chanteur soul folk, tout comme ils devraient être comblés par le solo de la harpiste Laura Perrudin, qui publie pour l’occasion un nouvel opus Tempus, où se conjuguent explorations sonores et chansons, entre jazz esthète et soul poétique. C’est aussi en formule minimaliste que se produira la Cap-Verdienne Nancy Vieira, accompagnée du guitariste Fred Martins, pour une traversée des rivages lusophones (le 9). Enfin, après une soirée consacrée à deux talents palestiniens (Ahmed Eid et Bashar Murad, le 12 février), l’ultime concert sera introduit par David Walters, qui trace depuis des lustres une voie originale qui résonne de mille échos, avant de se conclure par la transe afrosonique de KOG Soundsystem, puis Tribeqa et ses effusions afro-jazz.

Jacques Denis