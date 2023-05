Focus Théâtre Déplié

Le Théâtre Jean-Vilar met la Compagnie Théâtre Déplié à l’honneur. Le temps d’un week-end, trois spectacles pour « explorer l’étrangeté qui se niche au cœur du quotidien ».

Toute la vérité nous amène à observer les lois et les usages des rapports humains à travers un baiser, un cri, un regard. Dans Le pas de Bême, un adolescent apparemment sans problème se met à rendre copie blanche à chaque interrogation écrite organisée par ses professeurs. Enfin, Pièces manquantes (puzzle théâtral)croise les événements de différentes soirées en comparant leurs spécificités et leurs imprévus. Mises en scène par Adrien Béal, ces trois créations collectives du Théâtre Déplié s’attachent à « rendre sensibles et apparentes les normes par lesquelles nous regardons une situation singulière ». Elles révèlent les fissures, les angles morts, les incongruités du quotidien. En mettant en mouvement l’expérience du rapport à soi et à l’autre, elles font le pari d’un théâtre comme lieu d’apprentissage, comme lieu d’exploration.

Manuel Piolat Soleymat