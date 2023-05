Les Rugissantes, festival des arts de la rue, constitue le temps fort de la saison culturelle estivale creusotine Les Beaux Bagages. Du 14 au 16 juillet, il rassemble des propositions spectaculaires et musicales avec 32 représentations en l’espace de 3 jours.

Les Rugissantes proposent cette année de découvrir le travail de 15 compagnies, mêlant théâtre de rue, arts du cirque, cultures urbaines et concerts. Nouveauté de cette édition : les déambulations dans les rues de la ville, menées par 3 compagnies. Présente dans la ville avec un chantier participatif depuis 2021, la compagnie L’Homme debout présentera la marionnette géante conçue avec les habitants lors de 3 déambulations distinctes, dans 3 quartiers de la ville, une proposition nommée La cabane à Plume(s) : émerveillement et émotion garantis. La compagnie Les Soeurs Goudron vient avec son spectacle Là-bas, mélange de théâtre de rue et de chant, qui ne propose pas moins que de permettre au public, forcé d’abandonner son lieu de vie et jeté sur les routes par le Grand Déplacement, de choisir où poser ses bagages pour vivre dans les conditions qui conviennent le mieux à chacun ! Une satire politique qui carbure à l’humour absurde. Enfin, la déambulation musicale FierS à Cheval de la compagnie des Quidams fait basculer la nuit du côté de la parenthèse merveilleuse.

Une programmation haute en couleur

À côté de ces spectacles qui demanderont de s’équiper de bonnes chaussures, il y aura, en vrac, du mât chinois, de la jonglerie culinaire, des portés sur monocycle, un brass band pour danser, des valeurs sûres comme Erick Sanka, fantaisiste auto-proclamé “icône des arts de la rue” (L’affaire Sardines), ou Carnages Productions qui arrive avec ses amuse-gueules muets et son théâtre de rue (Les Tapas). Pour la modernité, les cultures urbaines sont représentées par le BMX de la compagnie 3.6/3.4, le slam de Mehdi Krüger et le hip hop acrobatique de la compagnie Soul Project.

Mathieu Dochtermann