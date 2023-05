Éclat(s) de rue – Saison des arts de la rue à Caen

À Caen, l’art s’invite dans les rues, les parcs et autres lieux non dédiés au spectacle vivant pour étonner et ravir spectateurs et passants. Du 7 juillet au 26 août 2023, une cinquantaine de spectacles invitent à vivre la ville autrement.

C’est à La Guérinière, l’un des vingt quartiers de Caen, que s’ouvre l’invitation aux voyages qu’entend proposer cette année Éclat(s) de rue aux habitants de la ville. Pendant une semaine avant le début du festival, la compagnie XY y invente des « architectures sensibles », faites de 18 corps qui donnent à voir le bâti autrement, poétiquement. Le 7 juillet, les acrobates participent à la soirée d’ouverture de la Saison des Arts de la rue avec les compagnies Amoukanama et Les batteurs de pavé. Composée de huit artistes guinéens et d’une Belge, la première nous mène auprès de la jeunesse guinéenne. Les Batteurs de Pavé nous transportent quant à eux au XIXème siècle avec Les Misérables, qu’ils jouent dans la rue, parmi nous. La diversité des voyages de cette 9ème saison est annoncée : tous les jeudis et vendredis jusqu’au 26 août, dans différents lieux de la ville, une cinquantaine de spectacles transforment rues, places ou encore jardins.

Caen du cirque, Caen de l’art de rue

À Éclat(s) de rue, tous les récits, toutes les formes sont les bienvenues tant qu’elles se déploient dans l’espace public ou sous chapiteau. Très éclectique, toujours surprenante, la programmation est rythmée par quatre rendez-vous majeurs : l’ouverture, la Journée Famille du 4 août, un temps fort chapiteau du 17 au 19 août et Éclat(s) final les 25 et 26 août. Caen se met par exemple à l’heure finlandaise avec Mad in Finland de la Compagnie Galapiat. Les métamorphoses urbaines de ce long festival sont portées par des créatures très diverses. On rencontre par exemple une clown boxeuse dans More aura de l’Association des clous, une horde de femmes et d’hommes pirouettant à vélo dans La Bande à Tyrex, ou encore des gardiens de phare avec Maison feu de la compagnie Xav To Yilo. À Caen, on voyage non seulement sans dépenser – tous les spectacles sont gratuits –, mais aussi en bonne compagnie.

Anaïs Heluin