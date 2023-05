Un extra-terrestre débarque et met en garde les humains sur ce qu’ils font de la Terre. Comment éviter la catastrophe ? Réponse en une fable intersidérale et délirante.

Texte d’un auteur allemand trentenaire, Bonn Park, traduit par Laurent Muhleisen, Le grognement de la voie lactée invite Trump, Kim Jong-Un, Nirvana et K-Pop au chevet notre Terre. Et ce n’est pas parce qu’il adopte un ton baroque et burlesque que le sujet de l’effondrement n’est pas pris au sérieux. Combinaison de « grands mouvements mélancoliques et drôles, pleins de promesses, de tentatives de nous sauver, d’espoirs, tendus vers une issue que nous connaissons déjà », le spectacle met en scène huit interprètes qui incarnent des personnages luttant contre leur incapacité à lutter. Un enchaînement de situations fantastiques et fantasques orchestré par Paul Moulin et Maïa Sandoz.

Eric Demey