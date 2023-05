À 31 ans, l’autrice et metteuse en scène belge Lisaboa Houbrechts signe l’entrée au répertoire de la Comédie-Française de Médée, d’Euripide. Elle crée, Salle Richelieu, une version lissée et raccourcie de la grande tragédie : un spectacle qui propose quelques belles images et passe à côté de la puissance d’un mythe.

Si seulement… Dans une longue succession de faits, une ample et dangereuse procession de causes et d’effets, Bakary Sangaré énonce de sa belle voix grave, roulante, rocailleuse, les circonstances d’une tragédie. Car, oui… Si seulement les arbres qui ont servi à construire le navire armé par les Argonautes (peloton de héros, parmi lesquels Jason, ayant pris la mer pour retrouver la Toison d’or) n’avaient jamais poussé, n’avaient pas été abattus. Si seulement, après avoir pourfendu les flots, arrivé en Colchide, Jason n’avait pas croisé le regard de Médée, la fille du roi Éétès. Si seulement la magicienne n’était pas tombée amoureuse du héros, s’il ne l’avait pas épousé, si elle n’avait pas fui sa terre avec lui, alors, Jason ne l’aurait pas quittée pour Créüse, la fille du roi Créon. Médée ne serait pas devenue l’héroïne sanglante que l’on connaît, femme ivre de douleur et de vengeance qui va jusqu’à ôter la vie à ses deux enfants pour punir leur père, qui l’a abandonnée. Dans le spectacle que présente Lisaboa Houbrechts Salle Richelieu, c’est Bakary Sangaré, dans toute sa masculinité, qui interprète le rôle de la nourrice. Le comédien devient le narrateur de cette histoire, ouvrant la représentation devant le rideau de scène encore fermé, au bord du vide, les yeux dans les yeux avec les spectatrices et spectateurs des premiers rangs.

Un lyrisme de cérémonie

Dans cette adaptation qui sonne comme un concentré simpliste de la pièce d’Euripide (œuvre datant de 431 avant notre ère), Bakary Sangaré n’est pas le seul interprète à enjamber la barrière des genres. Les personnages de Jason et d’Égée sont eux-mêmes incarnés par les comédiennes Suliane Brahim et Anna Cervinka. Cette volonté un peu facile de brouiller les cartes pour réinventer, à peu de frais, le mythe de Médée, amène Lisaboa Houbrechts à convertir le théâtre en cérémonie. Teintée d’un lyrisme brut, nourrie de métaphores naïves, la représentation esthétisante conçue par la metteuse en scène tente de faire surgir la matière complexe et énigmatique de la tragédie par le biais de hurlements, de tableaux à la beauté protocolaire, d’atmosphères solennelles (la musique originale est de Niels Van Heertum). Cela n’est pas suffisant. Le rôle de Médée est pris en charge par Séphora Pondi, jeune comédienne entrée à la Comédie-Française en septembre 2021. Nous avons eu l’occasion, dans une précédente critique*, de souligner la force libre et singulière de sa présence sur scène. Cette force est toujours présente. Mais au sein de ce spectacle qui ne donne de la magicienne que l’image d’une victime, elle est infructueuse. Au lieu d’interroger les conséquences abominables d’une colère, cette Médée se contente de montrer des images, d’ébaucher des idées. Si seulement…

Manuel Piolat Soleymat

* La Terrasse n° 265, Au Bois, mai 2018.