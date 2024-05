Finale du Concours de Jeunes Chorégraphes de Ballet à Biarritz

Un vivier prometteur de jeunes chorégraphes classiques ou néo-classiques concourront le 9 juin prochain à Biarritz, lors de la finale publique du Concours de Jeunes Chorégraphes de Ballet.

Initié par le CCN Malandain Ballet Biarritz, les Ballets de l’Opéra National de Bordeaux et de l’Opéra National du Rhin, le concours est né de la constatation d’une absence de relève pour un art populaire éminemment français. Effectivement, il n’y a que cinq cents danseurs employés en CDI en France et peu de troupes spécialisées en danse classique et néo-classique en comparaison avec d’autres pays. Ce concours, dont la première édition a eu lieu en 2016, connaît depuis un développement important confirmant sa pertinence, ainsi que l’existence d’un vivier prometteur de jeunes chorégraphes revendiquant un attachement au Ballet, en France, en Europe et à l’international. En l’espace de seulement trois éditions et malgré des critères de sélection assez élevés, le nombre de candidatures a considérablement augmenté avec cinquante-six candidatures examinées en 2024.

Une Finale très disputée

Comme pour les premières éditions, la sélection des six finalistes s’est avérée difficile pour Bruno Bouché, Thierry Malandain et Eric Quilleré au regard de la qualité des candidatures. Les profils des vingt-cinq femmes et des vingt-neuf hommes, ainsi qu’un couple ayant postulé, présentent une diversité importante avec dix-huit nationalités représentées, en grande partie européennes, l’âge moyen des candidats étant de 31 ans. Il faut noter qu’au fil des ans, de plus en plus de femmes se présentent et sont sélectionnées. En 2022, on ne comptait que quatorze femmes pour cinquante-deux hommes ! Ainsi, pour la finale publique du 9 juin au CCN Malandain Ballet Biarritz, Ana Isabel Casquilho, Portugaise, 30 ans, Benoit Favre, Suisse 30 ans, Lucia Giarratana, Italienne, 34 ans, Manoela Gonçalves, Brésilienne 32 ans, Lasse Graubner, Allemand / Cubain, 23 ans, Věra Kvarčáková & Jérémy Galdeano, Tchèque et Français, tenteront de remporter un ou plusieurs prix, soit en numéraire (de trois à quinze mille euros) soit en aides à la création et la diffusion apportées par les organisateurs, la Fondation de la Danse, ou la Caisse des Dépôts.

Agnès Izrine