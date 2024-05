Takemehome de Dimitri Chamblas

Dimitris Chamblas et Kim Gordon se retrouvent pour takemehome, une nouvelle création inspirée par les marginaux de L.A.

Alors qu’ils ont performé ensemble un duo puis créé Water and power pour le L.A. Dance Project de Benjamin Millepied, Kim Gordon – membre fondatrice du groupe Sonic Youth – et Dimitri Chamblas se retrouvent pour takemehome, donné pour la première fois en France à Montpellier Danse. Inspiré par les longues heures passées en voiture par ce dernier tandis qu’il regagne son domicile de Los Angeles en rentrant de la prison de haute sécurité dans laquelle il enseigne, cet opus met en scène neuf danseurs virtuoses, dont Marion Barbeau, armés de guitares électriques. Tous et toutes partagent la scène dans un même élan vital qui fait renaître ces figures amochées qui peuplent le bitume de ces virées nocturnes, loin du glamour d’Hollywood.

Delphine Baffour