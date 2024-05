« Latitudes Contemporaines » dans toute la métropole lilloise

Du 7 au 28 juin, la scène contemporaine se retrouve dans un même élan pluridisciplinaire et engagé, dans toute la métropole lilloise.

Cette édition, qui s’ouvre sur le magnifique Œ de Pierre Pontvianne, une chorégraphie tout en pleins et déliés, montre aussi le travail de production qui se déroule tout au long de l’année en parallèle du Festival. Deux artistes accompagnés par Latitudes Prod y donnent leurs créations : Kubra Khademi, plasticienne et performeuse afghane, propose une journée de marche (Walk of honour), particulièrement destinée aux femmes et aux minorités de genre, que l’on peut rejoindre à tout instant du parcours. Un hommage aux traversées, aux départs, aux espoirs et aux courages indociles. Pol Pi s’attache quant à lui à l’expérience vécue lors de sa découverte de la grotte des Combarelles en Dordogne. S’ensuit, dans La Grotte, un voyage entre visite guidée, fouille archéologique et rituel de fertilité. Trois exemples de la formidable diversité qui guide la programmation de ce festival incontournable.

Nathalie Yokel