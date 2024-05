Entrée au répertoire de l’Opéra du « Barbe-bleue » de Pina Bausch

Événement à l’Opéra de Paris. L’entrée au répertoire de Barbe-bleue de Pina Bausch en dit long sur l’extraordinaire talent des danseurs du Ballet…

En 1985, Pina Bausch disait : « Je ne voudrais plus m’exprimer d’une manière aussi brutale que dans Barbe-Bleue. Non, aujourd’hui, certainement pas. Sans doute le ferais-je d’une autre façon, avec une autre forme de brutalité ». Comment relirait-elle aujourd’hui, à l’ère de #metoo, cet opus d’une cruauté inouïe, d’une sauvagerie sans fin ? Créée en 1977 par le Tanztheater Wuppertal, cette pièce violente, compulsive, où un homme laissait libre cours à sa volonté de puissance, à ses désirs, à ses pulsions, contenait en germe toutes les obsessions de Pina Bausch : l’impossibilité de l’amour, du bonheur, la lutte perpétuelle entre les sexes, incarnée par Barbe-Bleue, affalé sur un fauteuil, rembobinant sans cesse le même morceau, avant de se jeter sur Judith, immobile au sol.

Scène de violence ordinaire

Obsessionnelle, la chorégraphie l’est aussi. À chaque rediffusion du même morceau, se déclenche la même séquence chorégraphique, avec ses gestes répétés jusqu’à l’épuisement. Des hommes montrent leurs biceps pour se faire admirer, les femmes sont attrapées, enroulées dans des draps, empilées sur une chaise comme de vulgaires vêtements à enfiler. La contrainte au sein de l’ensemble est éminemment coercitive. On ne peut s’empêcher de faire un parallèle avec Le Sacre du printemps, créé seulement deux ans plus tôt, où la femme est sacrifiée par le groupe. Cette entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris est un véritable événement et témoigne de la révolution effectuée depuis plus de vingt-cinq ans – Brigitte Lefèvre ayant déjà fait entrer Le Sacre en 1997 – au sein de la vénérable institution. Elle nous renseigne aussi sur la qualité des danseurs actuels, capables de porter une pièce aussi complexe et radicale que celle-ci.

Agnès Izrine