Avec deux créations, Dancefloor et Time, l’une pour Montpellier Danse, l’autre pour Tours d’Horizon, Michèle Murray est à l’honneur en ce mois de juin.

« Dancefloor, créée à Montpellier Danse cet été, est la deuxième version d’une pièce commandée pour les vingt-quatre danseurs du CCN-Ballet de Lorraine qui ne durait que trente minutes. Cette extension à une heure m’a donné l’occasion d’approfondir cette pièce, de la creuser, d’aller plus loin avec les danseurs et danseuses. La chorégraphie est le fruit d’une composition instantanée. Ce n’est pas moi qui crée les mouvements, mais les interprètes. Ils choisissent à quel moment ils vont danser tel ou tel motif au sein d’une grille chorégraphique très stricte, définie par des contraintes spatiales, temporelles et relationnelles. Pour moi, c’était l’occasion rêvée de tester ce processus d’écriture en l’appliquant à un grand groupe. Musicalement, Gerome Nox compositeur de musique électro, ancien guitariste, sculpteur de son, crée la partition. Nous travaillons toujours chacun de notre côté. Cette méthode de travail correspond bien à ma vision de la pièce, dans la mesure où je ne voulais pas aller vers la transe, ni vers un son qui ressemblerait à celui d’un vrai dancefloor, techno ou autre.

Re-monter le temps

TIME est une création pour sept interprètes de ma compagnie pour le festival Tours d’Horizon. Je m’intéresse au temps et développe un double axe de création. D’un côté le théâtre, la boîte noire, avec un public assis, frontal, qui suppose un cadre temporel strict. De l’autre l’espace muséal, avec un public mobile et les « corps objets » des interprètes. La disparité entre ces deux formes spectaculaires, presque opposées, m’a frappée. Je me suis alors prise à imaginer une création qui déploierait en son sein des temporalités hétérogènes. Comment étirer, resserrer, densifier le temps d’une chorégraphie ? J’ai voulu intégrer en une seule pièce ces deux manières d’aborder le temps, et déployer un nouvel univers où le son et le mouvement pouvaient être interrogés autrement, sans masse musicale, sans son tonitruant comme dans Dancefloor, justement. C’est pourquoi j’ai fait appel à Benjamin Gibert, compositeur et pianiste, car je voulais ordonner le temps entre le son et le silence. Quant aux costumes, ils sont assez similaires dans les deux créations, près du corps, pour dessiner les lignes d’un mouvement très physique. »

Propos recueillis par Agnès Izrine