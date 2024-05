Danse Elargie et ses 20 finalistes au Théâtre de la Ville

Le concours revient, comme aux premiers jours, sur la grande scène du Théâtre de la Ville, pour une expérience aussi mémorable côté participants que côté public.

C’est la huitième édition, avec toujours ses deux règles inamovibles : présenter un projet de 10 minutes et trois interprètes maximum. En 2022, la précédente avait sacré Leila Ka avec Bouffées, proposition prémonitoire du succès remporté aujourd’hui avec sa création Maldonne. Cette année, pas moins de 366 candidatures, issues de 68 nationalités différentes, ont tenté leur chance pour faire partie des 20 finalistes présentés ces 15 et 16 juin. Résultat le dimanche à 19h30 pour la remise des prix. Mais attention : ça commence déjà très fort dès le samedi matin, avec des personnalités passionnantes comme Lou Cantor, Rebecca Journo, ou le collectif Tumbleweed ! Un week-end entier d’ouverture sur la danse où l’imagination dépasse les limites des styles, des disciplines et des techniques.

Nathalie Yokel