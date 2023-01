Retour en scène du Fred Nardin trio

Disque après disque, projet après projet, ce pianiste du genre prolifique, qui fut lauréat du Prix Django Reinhardt en 2016 de l’académie du jazz et nominé aux Victoires du jazz deux ans plus tard, s’est installé dans le paysage français. En qualité de sideman recherché par beaucoup (Sophie Alour, Stefano Di Battista, Jon Boutellier, Gael Horellou, Cécile McLorin Salvant) ou comme co-créateur de The Amazing Keystone Big Band, mais aussi en leader d’un trio qui s’inscrit dans la grande tradition, non sans y ajouter une nécessaire touche d’actualité. À ses côtés, le batteur Leon Parker qui se fit remarquer à la fin de l’autre siècle au sein du trio de Jacky Terrasson, et le contrebassiste Or Bareket, remarquable auprès de Chris Potter comme de Gilad Hekselman, font mieux que l’accompagner, boostant en toute subtilité chaque improvisation.