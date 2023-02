El Arte del Bolero : Miguel Zenon et Luis Perdomo en duo

Le saxophoniste portoricain Miguel Zenon et le pianiste vénézuélien Luis Perdomo interprètent en duo un bouquet de boléros.

Liés par des racines latino-américaines communes et par leur amour pour le jazz, musique qu’ils ont pleinement embrassée au point de devenir des références sur leur instrument respectif, Miguel Zenon et Luis Perdomo viennent en duo présenter à Paris leur album « El Arte del Bolero ». Entre le saxophoniste portoricain et le pianiste vénézuélien, la complicité est de longue date : sur un répertoire de boléros — des chansons populaires immortalisées en leur temps par Benny Moré, Arsenio Rodriguez ou Ray Barretto — elle s’épanouit avec simplicité et naturel, en laissant parler leur sensibilité et en faisant résonner le souvenir que ces mélodies évoquent en eux. Un beau moment de musique en perspective.

Vincent Bessières